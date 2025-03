Anconatoday.it - Tenta la fuga a bordo di un motorino rubato. Arrestato dalla Polizia

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Questa mattina i poliziotti della Questura di Ancona hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni della provincia di Macerata per furto aggravato di motoveicolo. Verso l’1,30 della scorsa notte gli Agenti della Squadra Volante hanno notato il mezzo con in sella un soggetto che, con fare.