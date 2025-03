Tennis tutti i 29 numeri uno del mondo della storia | l’elenco completo

Leggi su Sportface.it

Dopo il ritiro di Novak Djokovic, alla vigiliasfida nei quarti di finale del Roland Garros contro Casper Ruud, Jannik Sinner diventa il numero unoclassifica Atp, ufficialmente da lunedì 10 giugno. L’azzurro diventa il primo numero uno italiano e il 29°.Andando a ripercorrereunodel, Djokovic detiene il maggior totale di settimane in testa alla classifica (428), mentre Roger Federer ha più settimane consecutivamente in testa (237). Terzo per settimane in vetta è Pete Sampras (286), seguito da Ivan Lendl (270) e Jimmy Connors (268). Sesto Rafael Nadal con 209. Completano la top ten John McEnroe (170), Bjorn Borg (109), Andre Agassi (101) e Lleyton Hewitt (80). Deiti in attività, oltre ai già citati Djokovic e Nadal, sono stati numero uno Andy Murray (41 settimane), Carlos Alcaraz (36) e Danil Medvedev (16).