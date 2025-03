Veronasera.it - Tennis, risultati e classifiche dei team veronesi dopo la prima giornata di Serie C

Leggi su Veronasera.it

Ieri, 16 marzo,di campionato diC per 14 squadredi. Nel maschile partono bene Carrera Jeans Bardolino, Villabella e Scaligero. Nel femminile dominano At Verona e Carrera Jeans, bene Cerea, un pari per Peschiera. Questi ie le.Girone 1.