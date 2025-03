Agi.it - Tennis, la prima volta di Draper. A Indian Wells lancia l'amico Sinner

AGI - Viene da Sutton, un ordinato sobborgo a sud di Londra, l'uomo del momento delmondiale: Jack Alexander, 23 anni compiuti a dicembre, ha conquistato il suo primo Masters 1000 a, in California, battendo in finale il danese Holger Rune per 6-2, 6-2. Un successo inatteso, così come lo era stato quello contro Carlos Alcaraz in semifinale, e che lo proietta al settimo posto del ranking mondiale. Un successo incredibile "È incredibile", ha commentato il mancino inglese, semifinalista degli US Open l'anno scorso, che in questo inizio di stagione ha dovuto convivere con una riacutizzazione della tendinite all'anca. "Sono così grato e felice di essere qui, di poter giocare, di sentirmi in salute fisicamente e mentalmente", ha aggiunto, "tutto il lavoro che ho fatto negli ultimi anni, sembra che stia prendendo forma sul grande palcoscenico e non riesco a esprimerlo a parole".