Lortica.it - Tennis Giotto: trionfi internazionali per Lorenzo De Vizia e Raffaele Ciurnelli

Leggi su Lortica.it

Doppio trionfo internazionale per il. Il merito è diDee di, entrambi nati nel 2008, che sono scesi in campo rispettivamente in Armenia e in Turchia, dove hanno trionfato in tornei Under18 del circuito ITF – InternationalFederation, imponendosi su coetanei di diversi continenti. I due atleti hanno aperto nel migliore dei modi la nuova stagione dopo che, nel 2024, erano riusciti a laurearsi campioni italiani nel doppio e a squadre, continuando così a dimostrarsi competitivi ai massimi livelli delgiovanile.Deha conquistato la vittoria nel torneo J30 in singolo ospitato dall’armena Tsaghkadzor al termine di un percorso costellato di cinque affermazioni, culminato nella finale in cui ha superato il rumeno Matei Marius Partal per 7-5 e 6-4.