Tendenze capelli: se la riga si sposta di lato

Che ladiera tornata per restare lo avevamo già detto e scritto. E potete scoprirlo nel video sotto. Ma siamo qui per ribadirlo. Perché le sfilate A/I 2025 lo hanno stabilito ancora una volta: lelaterale sono dominanti. Un addio alle chiome con scriminatura centrale, di matrice Anni 70? Sicuramente un modo di portare ipiù barocco ed elegante.Che ha molti vantaggi. Tutti da scoprire. Insieme alle molte maniere dire ladi, suggerite dalle ultime passerelle..laterale: il ritorno dalle sfilateDio al centro? La scriminatura deiè un dilemma, da sempre. Ogni volta, la fatidica domanda del parrucchiere: “dove porti la?”, ci mette in difficoltà.