Isaechia.it - Temptation Island, concorrente dell’ultima edizione si lamenta per le immagini scelte per lo spot pubblicitario: “Non guarderò più Canale 5”

Unadisi èper leper lodella nuova.Stiamo parlando di Anna Acciardi:L’ex fidanzatadel reality che mette a dura prova i sentimenti di alcune coppie ha partecipato insieme all’ormai ex fidanzato Alfred Ekhator. I due però non sono riusciti ad uscire dal programma insieme in quanto l’ex fidanzato si è lasciato coinvolgere dall’ex tentatrice Sofia Costantini.E in occasione della nuovadiche prossimamente prenderà il via su5, ieri pomeriggio è andato in onda lo. Qui si vedono alcunedi alcune coppie che hanno partecipato all’ultimaconclusa, tra cui proprio Anna Acciardi e Alfred. In particolare si vede la scena clou in cui la ragazza, nel pinnettu, ha visto il video in cui il suo ex fidanzato baciava la tentatrice.