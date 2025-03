Biccy.it - Televoto flash, verdetto decisivo e sorprese: anticipazioni del GF

Stasera su Canale 5 andrà in onda la terzultima puntata del Grande Fratello, visto che – come già annunciato da tempo- da qui alla finale non ci sarà il raddoppio del giovedì. Non solo ilcon un eliminato tra Chiara, Helena, Javier, MariaVittoria e Shaila (qui i risultati dei sondaggi), infatti Alfonso Signorini aprirà anche un, non per il quarto finalista, ma che deciderà un’altra uscita dal gioco. Stanotte i gieffini rimarranno solo in otto.Ci sarà anche spazio per le, arriveranno i nipoti di Jessica Morlacchi e tornerà nella casa del GF anche il padre di Tommaso Franchi, che nei giorni scorsi ha avuto uno sfogo piuttosto acceso con MariaVittoria Minghetti. Un blocco anche per la fine della storia tra Lorenzo e Shaila (“la noia”) e un altro per la gelosia di Javier nei confronti della sua ragazza, Helena.