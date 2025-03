Lettera43.it - Telefonata Putin-Trump il 18 marzo, la conferma del Cremlino: «Focus sulla fine delle ostilità in Ucraina»

Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Donaldaveva annunciato per martedì 18una nuovacon Vladimirper discutere delladella guerra in. Poche ore dopo è arrivata anche lada parte del: i presidenti di Russia e Stati Uniti si sentiranno al telefono il 18e ildel colloquio sarà «l’accordo per lain». Il tycoon e lo zar si parleranno dopo il colloquio cheha avuto a Mosca con l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e dopo vari negoziati intercorsi tra i rispettivi ministeri degli Esteri.Vladimir(Getty Images).Peskov: «Russia e Stati Unitistrada per ripristinare le relazioni bilaterali» Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha detto che non ci sono ipotesi su quandopotrebbero incontrarsi di persona: «È ancora impossibile parlare dei tempi, perché non ci sono indizi.