Movieplayer.it - Ted Lasso 4: il ritorno di Jason Sudeikis è un bene o un male per la serie Apple TV+?

Leggi su Movieplayer.it

Ora che è stata ufficialmente annunciata non solo la produzione della quarta stagione ma anche la presenza del mitico protagonista, ragioniamo se sia stata una mossa furba, funzionale, o qualcos'altro. La quarta stagione di Tedè realtà. Non più rumor e conferme più o meno ufficiose da parte degli addetti ai lavori, bensì un annuncio in pompa magna da parte di, che ha trasmesso la comedy di Bill Lawrence per tre stagioni dal 2020 al 2023, dimostrandosi la medicina seriale che ci serviva durante la pandemia. Un vero e proprio fenomeno di culto che ha portato la piattaforma di Cupertino ad essere conosciuta anche dal pubblico più mainstream. Il vero annuncio correlato che ha fatto saltare tutti i tifosi sulla sedia nelle scorse ore è stato però .