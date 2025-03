Lanazione.it - Tecnologia della meraviglia: la Festa della Toscana raggiunge la scuola in teatro

Arezzo, 17 marzo 2025 –: lalainAlRosini di Lucignano è di scena per le scuole primarie lo spettacolo “Fantascienza – Il Robot e la Luce” nell’ambito2024 Il, con la sua straordinaria umanità, con quel rapporto mai interrotto tra attore e spettatore, tra ieri, oggi e domani, tra realtà e immaginazione, è una tra le porte d’accesso dell’innovazione ae del genio che quell’alteramento delle cose immagina e prefigura. Porta d’accesso preziosa, in un’epoca in cui ladomina sull’artigianato e gli studenti, in famiglia e nelle relazioni amicali, vivono immersi in un’innovazione permanente, a tratti sconvolgente per portata e velocità. È questa la ragione per cui il Comune di Lucignano, in collaborazione con OfficineCultura, dedica l’edizione 2024- dal titolo: “, terra di genio e innovazione” - ai propri alunniprimaria, portando il genio e l’innovazione aattraverso gli strumenti deldi innovazione, immaginando ilcome comunità e luogo di cittadinanza attiva, oltreché di accesso alla cultura per bambini e ragazzi.