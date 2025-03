Lanazione.it - Teatro Moderno di Tegoleto, il Gruppo di Teatro il Castellaccio di Perugia chiude il cartellone

Arezzo, 17 marzo 2025 – Are ildella Stagione teatrale 2024/25 deldisarà domenica 23 marzo 2025, alle ore 16, ildiildicon “Ladro ma non troppo”, spettacolo diper bambini 4/12 anni, in collaborazione con Studio Danza di Rita e Roberta Giubilei. Adattamento testo e regia di Lucia Zappalorto. Interpreti: Gregorio Battistoni, Giulia Mercati, Maria Vittoria Lensi, Jacopo Tonelli, Samuele De Bennassuti, Davide Biondini, Nicola Savino, Paola Conti, Patrizia Pauselli, Claudia Ripi, Luca Falleri, Livio Agostini, Margherita Lensi, Greta Renghi, Maria Bartolini, Rebecca Belardinelli, Pietro Pieroni, Olivia Falchi e Lorenzo Nisi. Lo spettacolo è ambientato nella fitta e impervia foresta di Sherwood, dove alcuni temuti fuorilegge compiono furti ai danni di ricchi nobili.