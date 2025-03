Cityrumors.it - Tasse, brutte notizie per gli italiani: i numeri parlano chiaro

Sulle tasche deglicontinuano a pesare lee il fatto che queste non hanno intenzione di diminuire nonostante le promesse dei politiciLa fiducia deglinella politica sta gradualmente scendendo e questo è dovuto anche al fatto che in molti casi le promesse non sono mai state mantenute. A partire dalle. Come evidenziato dal Corriere della Sera nel suo speciale Dataroom, sono diversi i politici di turni che hanno ribadito la loro intenzione di rendere ancora più agevole e meno pesante il sistema fiscale del nostro Paese, ma poi i fatti sono completamente differente.per gli: i(Pixbay) – cityrumors.itStando al quotidiano italiano, dal 2001 ad oggi la pressione fiscale è salita dal 40% al 42,8% e lenegative non sono assolutamente finite qui visto che il trend è in continua salita.