Oasport.it - Tardozzi sulla crisi di Bagnaia: “Qualcosa ci sfugge, ma Marquez è Marquez…”

Leggi su Oasport.it

Domenica trionfale a Termas de Rio Hondo per la Ducati, che ha monopolizzato le prime cinque posizioni del Gran Premio d’Argentina 2025, secondo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Una prova di forza impressionante della casa di Borgo Panigale, che si conferma ancora superiore alla concorrenza in attesa del rientro dall’infortunio con Aprilia del campione iridato in carica Jorge Martin.Sul tracciato sudamericano è arrivato un nuovo successo di Marcdavanti al fratello Alex, mentre il podio è stato completato un po’ a sorpresa da Franco Morbidelli con la GP24 del team VR46. Solo quarto Francesco, che perde altri punti pesanti e si ritrova già a -31 dalla vetta del campionato dopo due sole tappe con all’orizzonte la sfida quasi impossibile (contro MM93) di Austin.“Alex è cresciuto in maniera esponenziale.