Tanto pesce, buona cucina e accoglienza. Così Marina di Stabia è diventato il porto incantato della Campania

Il profumo del mare che incontra la storia, l’eleganza che abbraccia la tradizione. Nel cuore del Golfo di Napoli esiste un posto inaspettato, capace di ridefinire l’idea dituristico. Èdi, non solo un rifugio sicuro per yacht e imbarcazioni, ma un vero e proprio faro dove l’eccellenza nautica si fonde con l’arte dell’ospitalità e dell’alta. Qui, tra l’odore salmastro delle onde e la vista imponente del Vesuvio, si trova uno dei segreti meglio custoditi: lo Yacht Clubdie il suo ristorante d’autore, La Bussola. Un luogo prezioso, scelto tra le tappe di “Oltre il Mare”, il programma di Gambero Rosso Tv che in compagnia Andrea Lo Cicero racconta le eccellenze italiane tra mare, territorio e sapori.Und’eccellenza Non è un caso che questa zona ai piedi del Monte Faito sia stata rivoluzionata nel giro degli ultimi quarant’anni, passando da area industriale in disuso a gioiello del turismo nautico.