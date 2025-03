Laprimapagina.it - Tano

Leggi su Laprimapagina.it

“ .. a volte succede che una parola,una visione o un pezzo di mattone rossolisciato e modellato dal mare, portinoa rivivere certi ricordi e quando succedeanneghi non in un mare, ma in un oceano-mare!Non c’è niente che ti possa salvare, anneghi e bastadentro i tuoi ricordi ! “Vincenzo Calafiore Io lo so, dall’altra parte del mare ci sta un’altra terra. Una terra bella di tante rive larghe e lunghe, con la sabbia bianca, che sotto il sole brilla come diamante, è lì che vorrei andare a vivere.Questa dove sono non è altro che un deposito di tempo e di cose senza storie, la mia casa è una baracca vicina al mare, che qualche volta viene a farmi visita portandosi via tutto, non mi rimane niente.Io rimango lo stesso, non me ne vado e poi dei soldi non saprei cosa farmene, veramente; non sono la mia felicità.