Tajani | Il legame tra Usa ed Europa non va interrotto ma la Ue resti unita in attesa della telefonata Trump-Putin

“L’unità transatlantica non va rotta e occorrerà, prima o poi, organizzare una riunione che metta insieme dirigenti di entrambe le sponde dell’Atlantico, per esempio una riunione del Quint, che potrebbe anche tenersi in Italia”. Queste le parole del ministro degli Esteri Antonioa margine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Ora aspettiamo latra Vladimire Donald, vediamo come evolverà la situazione, poi vedremo il da farsi. L’importante è che l’siae, soprattutto, che non si rompa l’unità transatlantica trae Stati Uniti” ha aggiunto il vicepremier, secondo cui gli Stati uniti non sono un nemico: “Sono il nostro principale storico alleato, quindi bisogna sempre lavorare con molta calma, con molta prudenza, difendendo i nostri interessi, tutelando l’unità dell’per poi confrontarsi con gli Stati uniti”.