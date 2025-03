Ilfattoquotidiano.it - Taglio all’organico per Audi, 7.500 posti in meno ma senza licenziare e investendo per la conversione

Altri esuberi in vista nel settore delle quattroruote. Il marchio, controllato da Volkswagen, ha annunciato undi 7.500di lavoro da qui al 2029 negli stabilimenti tedeschi. L’azienda punta a non ricorrere a licenziamenti tout-court ma su uscite naturali o volontarie. La misura, concordata nell’ambito di un accordo con il sindacato, ha l’obiettivo di mantenere i siti produttivi e di evitare i licenziamenti fino al 2033, risparmiando così circa un miliardo l’anno.L’accordo prevede il potenziamento delle strutture esistenti in Germania e, a questo proposito, l’azienda si è impegnata a investire otto miliardi di euro fino al 2029 negli stabilimenti tedeschi per completare il passaggio alla mobilità elettrica. I primi 6miladi lavoro saranno tagliati entro il 2027, gli altri 1.