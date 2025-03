Lanazione.it - Taccola 56 anni dopo: "Grande centravanti"

Leggi su Lanazione.it

I tifosi non l’hanno dimenticato. E ieri c’è stato un momento di ricordo semplice e toccante. I rappresentanti del Roma Club San Romano e del Roma Club Città di Pistoia hanno reso omaggio a Giuliano, originario di Uliveto Terme, indimenticatodella Roma scomparso prematuramente all’età di 25. Insieme alla moglie Marzia Npieri e alla figlia Giuliana si sono recati alla cappella del cimitero di Uliveto Terme dove si trova la tomba dell’ex giocatore. Un modo per non dimenticare una storia tanto tragica quanto dolorosa. E’ successo, appunto ieri, 16 marzo, a poche ore all’Olimpico della partita Roma-Cagliari. Domenica 16 marzo di 56fa lo stesso match veniva giocato a Cagliari, fu la sua ultima partita, il cuore dismise di battere al termine dell’incontro, negli spogliatoi.