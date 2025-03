Juventusnews24.com - Tacchinardi shock: «Pensavo che Thiago Motta si potesse dimettere. La mia sensazione è che alla Juve…»

di Redazione JuventusNews24: le sue dichiarazioni negli studi di Pressing sul tecnico della Juventus, reduce da un altro pesante ko questa volta a FirenzeIntervenuto negli studi di Pressing Alessioha parlato così della Juventus, reduce dsconfitta contro la Fiorentina.– «Io staserachesi. Fa bene ad andare avanti e a non mollare un centimetro. Lo dico però perchè ho visto che una squadra non sta rispondendo dopo le ultime brutte prestazioni. Avrà parlatosquadra e poi la rivedi piatta vuol dire che non ha la squadra in mano. Laè che non ci sia un grande feeling tra lui e la squadra»