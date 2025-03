Agi.it - Svolta nel caso di Andrea Prospero vittima del web: un arresto e un indagato

AGI -nelper la morte di, il giovane trovato senza vita lo scorso 29 gennaio. Stamane è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dalla squadra mobile di Perugia nei confronti di un ragazzo di 18 anni appena compiuti, della provincia di Roma. All'viene contestato il reato di istigazione o aiuto al suicidio. Come riferito dal procuratore capo Raffaele Cantone, i due si sarebbero conosciuti virtualmente in chat. Nelle conversazioni recuperate dalla polizia postale,avrebbe espresso più volte la volontà di togliersi la vita e l'interlocutore, secondo quanto riferito ancora, lo avrebbe incitato a farla finita. Tra le chat anche quelle immediatamente precedenti all'assunzione di farmaci che ne hanno causato la morte. Anche di fronte all'esitazione dello studente abruzzese, l'interlocutore, invece di convincerlo a desistere gli avrebbe fornito anche indicazioni su come assumere i farmaci, consigliandogli, ha riferito Cantone, anche di ingerire i farmaci con del vino.