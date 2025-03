Tpi.it - Svolta nel caso dello studente morto a Perugia: 18enne arrestato per “istigazione al suicidio”, un altro indagato per “cessione di oppiaceo”

Leggi su Tpi.it

Qualcuno ha spinto Andrea Prospero, lotrovatoin un b&b dilo scorso 29 gennaio, a togliersi la vita: è quanto dichiarato dal procuratore di, Raffaele Cantone, in seguito all’arresto con l’accusa dialdi un ragazzo della provincia di Roma. “Riteniamo di avere individuato il possibile autore dell’aiuto al” ha dichiarato Cantone, secondo cui Prospero sarebbe stato aizzato in una chat privata su Telegram ad assumere tutte le pastiglie di ossicodone e xanax che aveva, bevendole insieme al vino.L’, che si trova ai domiciliari, ha 18 anni, è incensurato e apparterrebbe a un contesto familiare “assolutamente normale”. A lui, secondo gli investigatori, Andrea Prospero avrebbe confidato “ansie e insofferenze” riguardo la sua vita universitaria, confidandogli di non avere il coraggio di suicidarsi.