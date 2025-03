Oasport.it - Svolta Bagnaia: potrebbe cambiare moto per tornare a competere con Marquez

C’è bisogno di un cambio di passo. Francescoè in difficoltà e il secondo appuntamento del Mondiale 2025 diGP ha confermato quanto si era già notato in Thailandia. Pecco fatica a sfruttare al 100% la suae, contrariamente a Marc, non è stato in grado di massimizzare il proprio potenziale neanche in Argentina. Al cospetto di unveloce maturo (a punteggio pieno dopo due round, con 74 punti),si trova nella scomoda situazione di dover recuperare rispetto a chi è arrivato quest’anno nel Team Ducati Factory, finendo alle spalle anche di piloti conclienti come Alexe Franco Morbidelli.Il centauro nostrano, allo stato attuale delle cose, ha un ritardo di 31 lunghezze dal leader della classifica mondiale e, con questo trend, rischia fortemente di non poter lottare per l’iride col suo team-mate.