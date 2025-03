Lapresse.it - Svelata la nuova maglia della Germania, omaggia i campioni del 1974: ecco quando esordirà

Ritorno al passato e stile retrò per la, creata da Adidas per il 125° anniversarioFedercalcio tedesca (Dfb).Il designIl designsi basa sul modello del, anno in cui la nazionale tedesca (all’epocaOvest) vinse la Coppa del Mondo in casa. Sia la combinazione di colori che lo stiledel 125° anniversario riflettono la storiaDfb: bianca con colletto rotondo nero e bordi delle maniche neri, mentre quella del portiere è azzurra. Sul petto è presente il logo del ‘trifoglio’ Adidas e uno stemma ricamato appositamente per il 125° anniversarioFedercalcio.A differenza delle attuali maglie, il logoDfb non mostra l’aquila federale, ma riprende il logo storico al momentofondazionefederazione: le tre lettere Dfb intrecciate.