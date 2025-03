Formiche.net - Sulle rinnovabili andiamo oltre il caso Sardegna. Atelli spiega come

Con la sentenza n. 28 dello scorso 11 marzo, la Corte costituzionale ha emesso un primo pronunciamento riguardo alla situazione venutasi a creare fra Stato e Regioneriguardo alla realizzabilità, nell’isola, di impianti per la produzione di energia da fonti(Fer).La vicenda è nota, nei suoi termini essenziali: con la legge della Regionen. 5/2024 è stata introdotta una moratoria, cioè il divieto di installare impianti Fer per diciotto mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee.A distanza di pochi mesi, la stessa Lr n. 5/2024 è stata abrogata dalla Lrn. 20/2024, che – nell’assolvere il compito di individuare le aree allo scopo idonee (attribuitogli da un Dm statale, in parte sospeso dal Consiglio di Stato) – ha previsto criteri molto stringenti che rendono di fatto inidoneo quasi tutto il territorio regionale.