Lanazione.it - “Sua figlia ha avuto un incidente”. Anziana truffata a Gavinana, portati via gioielli per 10mila euro

Firenze, 17 marzo 2025 – Sabato pomeriggio le è squillato il telefono di casa. Dall’altra parte della cornetta un uomo si identifica come un carabiniere, spiegando che laera stata coinvolta in un presunto(in realtà mai avvenuto) e per sbloccare delle pratiche bisognava versare delle somme di denaro. Pochi minuti dopo, qualcuno suona al campanello della casa dell’86enne, in zona. Alla porta un uomo vestito di scuro: il sedicente militare, in borghese, le spiega di nuovo quanto anticipato al telefono. La donna, presa dal panico, le porge un sacchetto contenenteper una valore di. Preso il bottino, il finto carabiniere si è dato alla fuga. Mentre l’ha chiamato le forze dell’ordine: sul posto è intervenuta una volante della polizia, che ha raccolto la denuncia della donna.