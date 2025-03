Isaechia.it - Striscia la Notizia indaga sul televoto del Grande Fratello, parla l’esperto: “Ecco cosa succede all’interno dei fandom”

Leggi su Isaechia.it

Continuano sempre più insistenti i vari controlli sui televoti al.Qualche giorno fa ha parecchio fatto discutere l’intervista di Alfonso Signorini rilasciata ai microfoni dilache ne aveva cosìto:Chi c’è dietro i televoti del? Io no. Ci sono questitossici, delle fanbase che inondano il programma di voti facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio: è dell’azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms.Questa sera sempre alaandrà in onda un nuovo servizio di Valerio Staffelli in cuiproprio sui vari, con la testimonianza di Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive.