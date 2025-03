Bubinoblog - STRISCIA FA SALTARE IL GRANDE FRATELLO? “600.000 VOTI CHE FALSEREBBERO IL TELEVOTO”

la notizia indaga ancora sui fandom legati al, il reality di Canale 5, raccogliendo la testimonianza di chi conosce bene questo fenomeno.«Chi c’è dietro i teledel? Io no. Ci sono questi fandom tossici, delle fanbase che inondano il programma difacendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio: è dell’azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms».Così Alfonso Signorini, conduttore del GF, si è espresso giovedì 13 marzo durante il Tapiro d’oro consegnato dopo la lettera di denuncia che il Codacons ha indirizzato a Pier Silvio Berlusconi chiedendo provvedimenti nei confronti del, le cui dinamiche sono state definite “discutibili e talvolta al limite del rispetto della dignità umana”.