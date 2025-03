Inter-news.it - Stramaccioni esalta l’Inter: «Atalanta disarmata. Acerbi solidissimo!»

Andreaha indicato il suo giudizio in merito alla vittoria delcontro l’, il cui 2-0 finale ha consentito ai meneghini di portarsi a +3 sul Napoli secondo in classifica.IL RAGIONAMENTO –ha superato l’con il punteggio di 2-0, portando a 6 le lunghezze di distacco che ora presenta nei confronti dei bergamaschi. Ad analizzare il match è stato Andreaa DAZN, con un focus specifico sull’approccio dei meneghini alla gara: «Dalho visto un segnale di grande forza. Inzaghi ha preparato una partita diversa, in cui i nerazzurri è andata ad attaccare l’così da impedirle di mettere il match sul ritmo e sull’intensità.ha ottenuto il suo obiettivo iniziale, sfruttando poi la palla inattiva dove è micidiale. Segnalo anche una prestazione difensiva solidissima, conche è spiccato nel reparto arretrato meneghino.