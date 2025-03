Lanazione.it - Strade, cantieri senza fine. Chiude la Perugia-Ancona. Flaminia, traffico a singhiozzo

e lavori in corso. Non c’è pace per gli automobisti umbri. E stavolta non c’entrano nè la E45 nè il ’famigerato’ tratto urbano del Raccordo-Bettolle. Per una settimana i problemi si concentrano sui collegamenti con l’Adriatico e sulla, nella zona di Spoleto. Da oggi e fino a sabato 22 marzo sarà provvisoriamente chiusa la strada statale 318 di Valfabbrica, ovvero la, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, per lavori. Ilsarà deviato sul vecchio tracciato con indicazioni sul posto. La chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione di alcune fasi lavorative nell’ambito dell’intervento in corso per il raddoppio a quattro corsie proprio nel tratto tra Valfabbrica e Casacastalda, teatro negli anni di numerosi incidenti anche a causa del restringimento della carreggiata.