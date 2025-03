Lanazione.it - Stia, lo chef Francesco Fumarola incanta ispirandosi al mare e al caffè di terroir di Fratelli Bonacchi

Arezzo, 17 marzo 2025 – La cucina è cultura e come la lingua di un Paese non è mai statica, nel tempo si apre a evoluzioni e innovazioni. In una valle che si nutre di terra il ristorante La Bottega delle Esperienze dellonon manca di organizzare appuntamenti originali come quello che venerdì 14 marzo ha visto protagonisti lo champagne, un prosecco e un vino bianco fermo del Viterbese accompagnare con maestria delle portate di pesce, una cena conclusasi con la degustazione di alcunidifirmatisegue una filosofia che trova ispirazione nell’agricoltura naturale e nella pesca sostenibile. Lopanifica utilizzando farine di grani antichi con una lievitazione madre di almeno trenta ore e introduce nel suo menù il tortello imparato dalle donne di Lonnano o la pasta fresca secondo le antiche ricette pugliesi.