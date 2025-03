Lapresse.it - Stellantis, investimento da 38 milioni su motori elettrici

investe 38suiin Italia in Piemonte nello stabilimento di Verrone, in provincia di Biella.I lavori d’allestimento sono iniziati da poche settimane. Si tratta di mettere insieme 56 macchine utensili che, una volta ultimate (sei sono già in fase di installazione), produrranno componenti essenziali per la costruzione di moduli di propulsione elettrica (Edm) che vengono attualmente prodotti in vari impianti del Gruppo in Europa.L’inizio della produzione a Verrone è previsto per la fine del 2027. L’nello stabilimento piemontese rientra nelle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Italia che pone il nostro Paese al centro delle strategie di, attraverso l’aumento dei modelli in produzione,e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo.