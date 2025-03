Dilei.it - Stefano De Martino, invito speciale in tv per Emma Marrone

Deeddi nuovo insieme in tv. Proprio come ai tempi di Amici di Maria De Filippi, il talent show che ha lanciato entrambi nello showbiz, ma con qualche anno di più di esperienza e maturità. Dopo la burrascosa rottura nel 2012 a causa del tradimento dell’ex ballerino con Belen Rodriguez, il conduttore Rai e l’artista salentina hanno saputo ricreare un rapporto di stima ed amicizia. E nell’ultimo periodo si sono riavvicinati parecchio tanto da spingere Dea fare unimportante alla sua ex fidanzata storica.Deinvitaa Stasera tutto è possibileStando a quanto spiffera Dagospia,Deavrebbe deciso di invitareall’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il divertente programma che conduce ogni martedì sera su Rai2.