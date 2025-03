Metropolitanmagazine.it - Stefano De Martino invita Emma Marrone nell’ultima puntata di ”Stasera tutto è possibile”: L’indiscrezione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il conduttoreDee la cantantedi nuovo insieme, in tv. Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti, Deavrebbetodella trasmissioneDeinsieme in tv?Ex storici ed ex coppia molto amata,Desi sono conosciuti fra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento è trascorso molto tempo ed entrambi hanno poi fatto una carriera di successo. Dopo la burrascosa rottura fra i due, avvenuta nel 2012, il conduttore Rai e l’artista hanno poi ricreato un rapporto di amicizia. Stando a quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, pare cheDeabbiatodi, programma del martedì sera su Rai 2.