Stefano De Martino ed Emma Marrone insieme in tv?

L’indiscrezioneDechiama? I due ex potrebbero infatti collaborare in tv. Secondo quanto riporta Dagospia, per l’ultima puntata dell’8 aprile, il conduttore avrebbe deciso di chiamare la cantante.Giuseppe Candela scrive: ” Dalle parti dell’Auditorium Rai di Napoli assicurano cheDeper l’ultimo appuntamento stagionale in onda l’8 aprile ha deciso di invitare nientepopodimeno che. Il loro finto ritorno di fiamma era stato accennato dai settimanali rosa dopo la presenza della cantante allo spettacolo teatrale del “pube de oro” di TeleMeloni.Tutto può essere cavalcato per poi essere smentito magari proprio nel corso dell’ospitata dell’ex fidanzata che fu tradita da Decon Belen Rodriguez, a sua volta tradita con dodici donne diverse.