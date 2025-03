Gamerbrain.net - SteamOS arriva su PC Desktop?

Il tanto attesoper PCpotrebbe presto diventare realtà. Dopo il grande successo dello Steam Deck di Valve, che ha introdotto milioni di utenti a un sistema operativo focalizzato sul gaming e privo di bloatware, l’azienda sembra pronta ad espandere il proprio sistema operativo ai PCtradizionali.potrebbe uscire presto su PCMolti giocatori si sono stancati di Windows 10 e 11, noti per essere pesanti e pieni di software inutili. Al contrario,offre un’interfaccia semplice, ottimizzata e orientata ai videogiocatori. È progettato per massimizzare le prestazioni di gioco, riducendo il consumo di risorse e eliminando le distrazioni.Sebbene Valve non abbia ancora confermato ufficialmente il rilascio per, diversi report suggeriscono che l’arrivo diper PC sia ormai vicino.