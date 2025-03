Quotidiano.net - Stato di diritto, le Ong mettono l’Italia subito alle spalle dell’Ungheria di Orban

Roma, 17 marzo 2025 – La recessione democratica dell'Europa si è aggravata nel 2024. I Paesi considerati roccaforti democratiche stanno scivolando verso tendenze autoritarie e l'uso minimo che l'Ue ha fatto del suo strumento di tutela dellodiha fatto solo un buco nell'acqua”. È quanto sostiene la sesta edizione del Rapporto sullodiin Ue di Liberties. Il report èstilato da 43 Ong per la tutela dei diritti umani di 21 Paesi Ue diversi. Nella sua sesta edizione identifica le più eclatanti violazioni di giustizia, corruzione, libertà dei media, controlli ed equilibri, spazio civico e diritti umani nell'Unione europea nel 2024. Addentrandosi nelle situazioni dei singoli Paesi Liberties li divide per categorie. In quella più allarmante stagna l'Ungheria che, si legge, ha registrato "un'ulteriore regressione democratica”: Nel gruppo degli “smantellatori” il report inserisce invece l'Italia, affiancata da Slovacchia, Romania, Bulgaria e Croazia.