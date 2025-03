Spazionapoli.it - “Statistiche da esonero”, l’attacco a Conte è clamoroso

Critiche perdopo Venezia-Napoli, spunta la statistica da. Enrico Fedele commenta il momento degli azzurri e la corsa allo scudetto.Antonionel mirino della critica dopo Venezia-Napoli. Nonostante il tecnico abbia giudicato positivamente la prova offerta ieri dalla sua squadra, non sembrano essere dello stesso parere molti addetti ai lavori.Enrico Fedele, ex dirigente e attuale opinionista di “Radio Marte”, oggi ha parlato senza peli sulla lingua nel corso di “Marte Sport Live“. Prima di dare alcuni consigli ae citare statistica da, Fedele ha mandato un messaggio ai tifosi: “Il Napoli è ancora in convalescenza. Vi fate abbindolare da dieci minuti buoni e da una gara positiva con un’Inter che quella sera aveva le ruote a terra“.Napoli, Fedele su: “Con le stesseMazzarri fu esonerato”Enrico Fedele oggi si è espresso senza mezzi termini:“Con le stessedi, nelle ultime 7 gare, fu esonerato Mazzarri.