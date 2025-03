Davidemaggio.it - Stasera Tutto è Possibile, salta la promozione su Rai 1

Niente passaggio su Rai 1 per la puntata finale di. L’epilogo dell’undicesima edizione del game show condotto da Stefano De Martino, previsto per martedì 8 aprile 2025, andrà regolarmente in onda su Rai 2. Laauspicata da Marcello Ciannamea, Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, è dunqueta.Le voci di un passaggio di canale erano partite lo scorso febbraio quando, Ciannamea aveva svelato che alla Rai sarebbe piaciuto portare la puntata finale disulla rete ammiraglia. Nonostante il successo, con l’appuntamento di martedì scorso che ha portato Rai 2 al 13,76% con 2.178.000 spettatori, il trasloco non ci sarà. Almeno per il momento. Stando a Dagospia, ilsarebbe rimandato alla prossima stagione, anche per il timore di un mancato exploit nella prima serata di Rai 1 del conduttore di Affari Tuoi.