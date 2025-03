Amica.it - Stasera in tv c'è l'ultima puntata di "Belcanto" con Vittoria Puccini: ecco le anticipazioni, ecco come finisce la serie tv di Rai 1

Leggi su Amica.it

Non può che concludersi sulle note di una delle più celebri arie di Giuseppe Verdi questa prima stagione di. Latv, in ondain tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay (dove sono disponibili on demand anche le tre puntate precedenti già trasmesse), chiude i battenti con questa quarta eche hasottofondo le opere del più celebre compositore italiano dell’Ottocento., attorniata da Carmine Recano e dalle due giovani Caterina Ferioli e Adriana Savarese, saluta il pubblico che ha apprezzato questo tuffo nel melodramma. Gli ascolti non sono stati eccezionali, ma sono in linea con quelli delle nuove(tranne Miss Fallaci) che Rai ha mandato in onda quest’anno: 3 milioni di media di spettatori per un share sempre sopra il 20 per cento.