"Stasera c'è Cattelan… su Rai2" torna con un nuovo appuntamento: gli ospiti

In onda domani sera, 18 marzoIl late night show dicondotto da Alessandro Cattelan prosegue con la sua nuova stagione ein seconda serata con il quinto, forte del successo delle scorse puntate.Martedì 18 marzo, alla scrivania di Cattelan si siederanno tred’eccezione: Francesco Gabbani, Paola Egonu e Paolo Fox. Ma non finisce qui: l’attesissimo Ospite Misterioso verrà svelato solo durante la puntata, con un’originale presentazione che coinvolgerà il pubblico in studio e da casa. Chi si nasconde nel misterioso pacco della serata?Anche in questa stagione, “c’è Cattelan” mantiene il suo spirito irriverente e dinamico, arricchito da tante novità. Immancabile la musica dal vivo degli Street Clerks, le interazioni con il pubblico e le interviste ai grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica e dello sport.