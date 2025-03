Ilrestodelcarlino.it - Spray al peperoncino in classe, malori tra gli studenti: evacuato il Barozzi

Modena, 17 marzo 2025 – Panico questa mattina intorno 11.30 all'interno dell'istituto superioredi viale Monte Kosica. Uno o più, infatti, hanno spruzzatoalindurante una lezione e diversi ragazzi si sono sentiti male.e docenti hanno subitol'edificio e sono ora in corso indagini, da parte dei carabinieri, per risalire ai responsabili del grave gesto.tra gliL'episodio si è verificato al piano rialzato dell'istituto di viale Monte Kosica e, sul posto, si sono subito recati diversi genitori che, preoccupati, hanno poi accompagnato i figli a casa. Diversi gliche hanno accusato: nove in tutto di 15, 16, 17 e 18 anni. Una di loro è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito, avendo accusato sintomi da intossicazione.