Quotidiano.net - Spotify svolta e trova l’utile. Investimenti in innovazione

Leggi su Quotidiano.net

LO SCORSO ANNO, DOPO una lunga esperienza nell’azienda iniziata nel 2019, Francesca Tremolada (nella foto in alto) è stata nominata general manager per l’Europa di, la più importante piattaforma per l’ascolto di podcast e di brani musicali, che nel 2024 ha chiuso per la prima volta i bilanci in utile. Possiamo fare un primo bilancio della sua esperienza nel suo nuovo incarico? "Il bilancio è certamente molto positivo: ho avuto la fortuna di ereditare la gestione europea di un business in forte crescita, tanto che abbiamo recentemente celebrato il primo intero anno di profittabilità per l’azienda. Questo mi ha dato la possibilità e la serenità per lavorare in maniera concreta su due fronti prioritari: da un lato la costruzione di un piano per questo 2025 e per i prossimi anni in nome della continua ottimizzazione di ricavi e crescita in, dall’altro il consolidamento di una visione di team che può vantare un numero incredibili di talenti, diversi tra di loro, ma accomunati dai valori e da un forte senso di appartenenza.