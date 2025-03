Tpi.it - Spider-Man – Homecoming: tutto quello che c’è da sapere sul film

-Man –: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, lunedì 17 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda-Man:del 2017 co-scritto e diretto da Jon Watts. Basato sul personaggio dell’Uomo Ragno di Marvel Comics, ilè prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures, e distribuito da Sony Pictures Releasing. E’ interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDopo la battaglia di New York, Adrian Toomes guida una squadra di operai per ripulire la città e recuperare oggetti alieni dopo la battaglia, ma le loro operazioni vengono interrotte dal Dipartimento di Stato della Damage Control; furiosi per aver perso il lavoro, Toomes e i suoi uomini decidono di tenere la tecnologia dei Chitauri in loro possesso e usarla per creare armi da vendere sul mercato nero.