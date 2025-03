Sport.quotidiano.net - Spettacolo La curva canta: "Siete al cinema"

alcosì il Dall’Ara, quando il tramonto comincia a calare sullo stadio, ma non sul Bologna, che continua a giocare bene, bello, frizzante, fluido, a memoria. Spumeggiante. E continua a far girare la Lazio, una trottola che non riesce a capirci più nulla. Ed ecco il quinto, Fabbian, e il coro rimbomba, ancora di più, ancora più forte: da, dalla Maratona alla tribuna, tutti in piedi per lo show dei ragazzi di Italiano. Nessuno vuole più sedersi, fino al fischio finale, nessuno vuol più andare via, perché la passerella dei rossoblù lungo il campo è di quelle che non si possono perdere, dopo una ‘manita’ storica, mentre in sottofondo le note di Dalla e Cremonini rendono tutto ancor più magico, come ormai da tradizione. E sarà ancor più felice Cesare, perché prima dell’ormai celebre ‘Poetica’, anche la sua ’50 Special’ è risuonata ben cinque volte sul campo: una per ogni gol segnato, diventando ufficialmente da ieri la "goal song" del Bologna, il motivetto che seguirà la rete gonfiarsi, esclusivamente nella porta giusta, quella avversaria s’intende.