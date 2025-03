Oasport.it - Speed skating, Italia da record nei Mondiali di Hamar: risultati confortanti in vista di Milano Cortina 2026

Calato il sipario sulla stagione agonistica delloe isu singole distanza ad(Norvegia) hanno sentenziato in maniera inequivocabile che la Nazionalena sia altamente competitiva. La rassegna all’Olympic Hall ha assunto dei connotati del “mai visto e sentito” per la compagine tricolore. Ottenere cinque podi, con tre medaglie d’oro, va ben al di là di quanto accaduto in passato, quando in passato non si era andati oltre i tre piazzamenti in top-3. Alla prova dei fatti, la selezione del Bel Paese ha concluso al secondo posto del medagliere di questa competizione (3 ori, 1 argento e 1 bronzo), preceduta solo dai Paesi Bassi (8-6-4).Considerando i 18 podi nella Coppa del Mondo, si saluta quest’annata sul ghiaccio con 23 piazzamenti nelle prime tre posizioni, nuovo primato nazionale che migliora di due lunghezze quando ottenuto nella stagione 2005-2006, quella che culminava con le Olimpiadi di Torino.