Ilfattoquotidiano.it - Spalmarsi olio di ricino per avere la pancia piatta, il rimedio “miracoloso” virale su TikTok: “Elimina il gonfiore e brucia il grasso”. Tutto vero? Ecco cosa dicono gli esperti

Su Instagram espopolano i video di influencer che affermano di appiattirsi lacon un trucco tanto semplice quanto inefficace: massaggi o cataplasmi condiintorno all’ombelico.addosso quest’potrebbe poi alleviare il, favorire la digestione e l’evacuazione e molto altro. Se in Italia il solo nome basta per risvegliare brutti ricordi, su Instagram,e YouTube il “castor oil” è un alleato prezioso della beauty routine. Da circa tre anni a questa parte, in video pubblicati anche pochi giorni fa – a dimostrazione che il trend non demorde – le influencer in primis tessono le lodi di quest’molto denso e chiaro, dal sapore sgradevolissimo, come alcuni italiani hanno sperimentato in passato prima di finire in lunghe sedute sulla toilette, a causa dell’effetto aggressivo e purgante.