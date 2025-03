Sololaroma.it - Southampton, Juric: “Retrocederemo”. Tifosi infuriati sui social

Leggi su Sololaroma.it

La stagione delè diventata un autentico incubo e le parole di Ivandopo l’ennesima sconfitta suonano come una resa definitiva. I Saints sono stati battuti 2-1 in casa dal Wolverhampton in quello che molticonsideravano l’ultima occasione per alimentare la flebile speranza di una salvezza che ormai appare impossibile. La situazione in classifica è disastrosa: il quartultimo posto è lontano ben 17 punti, quasi il doppio dei 9 punti raccolti in 29 giornate di Premier League., arrivato a stagione in corso dopo l’esperienza fallimentare sulla panchina della Roma, non è riuscito a invertire la rotta. Anzi, il suo bilancio in Inghilterra è disastroso: 11 sconfitte in 12 partite e una media punti che lo ha già reso il peggior tecnico nella storia della Premier League.