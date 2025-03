Europa.today.it - "Soundtrack to a coup d'etat": esce in streaming il documentario candidato agli Oscar

Leggi su Europa.today.it

Dal 18 marzo sarà disponibile su IWonderfull Prime Video Channels ilto ad'', distribuito da I wonder pictures, in Italia con il titolo 'Colonna sonora per un colpo di stato'. Diretta da Johan Grimonprez, la pellicola intreccia l’onda.