Sostegno Umanitario per Gaza: Memoria in Movimento organizza concerti e una raccolta fondi per un progetto di speranza

“Acqua per”: un concerto di solidarietà per la popolazione in difficoltàLa drammatica situazione umanitaria in cui versa l’intera popolazione della striscia diè ulteriormente aggravata dalla recente decisione di Israele di sospendere l’elettricità, indispensabile per far funzionare i dissalatori che forniscono l’acqua alla popolazione di, di impedire i convogli umanitari per portare aiuti, viveri, attrezzature sanitarie e medicine.Malgrado tutto ciò l’opera e la presenza delle ONG e del mondo del volontariato, a cui apparteniamo, non si fermano anche se sono “poca cosa rispetto alle condizioni generali” e alle decine di vittime per la fame e il freddo, soprattutto bambini, che si registrano ormai da settimane.ingià l’anno scorso con modalità diverse raccolse alcune migliaia di euro.